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13.08.2026 06:31:29
Murudeshwar Ceramics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Murudeshwar Ceramics hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,13 INR. Im letzten Jahr hatte Murudeshwar Ceramics einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 500,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 461,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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