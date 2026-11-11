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11.11.2026 06:31:29
Musashi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Musashi hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,13 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Musashi 71,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,97 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,26 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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