Musashi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Musashi präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 233,04 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Musashi 8,17 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at