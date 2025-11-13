|
13.11.2025 06:31:28
Musashi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Musashi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Musashi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 71,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 194,72 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,97 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
