MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 44,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY 40,68 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 86,84 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at