MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 76,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,53 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 83,22 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 84,45 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at