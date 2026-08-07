MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 28,22 JPY, nach 25,43 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent auf 89,16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at