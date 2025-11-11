MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 40,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,490 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 85,47 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 84,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at