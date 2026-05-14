14.05.2026 06:31:29

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,91 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY 39,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 90,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 19,29 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY ein Gewinn pro Aktie von 118,80 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 347,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden vor dem Wochenende mit negativer Tendenz erwartet. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen