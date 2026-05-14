MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,91 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY 39,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 90,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 19,29 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY ein Gewinn pro Aktie von 118,80 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 347,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at