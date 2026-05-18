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18.05.2026 06:31:29
Musashi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Musashi hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 222,28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Musashi 49,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 12,48 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Musashi 9,16 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 411,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Musashi ein EPS von 503,77 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Musashi in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 37,39 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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