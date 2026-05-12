Musashino Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Musashino Bank gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Musashino Bank 22,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 155,41 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 132,47 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,89 Prozent auf 84,24 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at