Musashino Bank legte Quartalsergebnis vor

Musashino Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42,04 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 29,65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at