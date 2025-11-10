Musashino Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Musashino Bank präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 119,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 97,74 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,46 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at