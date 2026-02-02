|
Musashino Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Musashino Bank gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 142,11 JPY gegenüber 95,42 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 21,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Musashino Bank 17,81 Milliarden JPY umgesetzt.
