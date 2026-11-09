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09.11.2026 06:31:29
Musashino Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Musashino Bank veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Musashino Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39,68 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Musashino Bank mit einem Umsatz von insgesamt 29,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 42,51 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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