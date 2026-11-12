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12.11.2026 06:31:28
Musashino Kogyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Musashino Kogyo präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,83 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 301,46 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 299,2 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 328,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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