Musashino Kogyo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Musashino Kogyo veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 301,46 JPY gegenüber 1,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 340,5 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 328,9 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at