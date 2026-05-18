18.05.2026 06:31:29

Musashino Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Musashino Kogyo ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Musashino Kogyo die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,45 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 358,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 344,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 62,09 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,36 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,33 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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