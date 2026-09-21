Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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KI-Profiteur 21.09.2026 21:20:00

Muse schlägt ein: Meta-Aktie schießt nach erfolgreichem KI-Start hoch

Muse schlägt ein: Meta-Aktie schießt nach erfolgreichem KI-Start hoch

Meta profitiert an der Börse von einem starken Start seines KI-Assistenten Muse. Auch die Aktien von Arm, Intel und AMD legten deutlich zu.

Die Aktien von Meta Platforms haben am Montag massiv von einer offenbar erfolgreichen Markteinführung ihres KI-Assistenten Muse profitiert. Die Papiere des Facebook-Mutterkonzerns stiegen auf den höchsten Stand seit elf Monaten und notierten zuletzt an der NASDAQ 12,2 Prozent im Plus bei 747 US-Dollar.

Meta-KI-Assistent Muse erobert App-Charts

Muse katapultierte sich an die Spitze der Charts für mobile Apps in den USA - ein Zeichen dafür, dass das Meta auf dem zunehmend umkämpften Markt für KI-Assistenten für Endverbraucher an Boden gewinnt. Nur wenige Tage nach seiner Markteinführung steht Muse auf Platz 1 der kostenlosen Apps im US-App Store von Apple sowie im Play Store von Alphabet.

Auch Arm, Intel und AMD profitieren

Dies kurbelte auch die Aktienkurse einiger wichtiger Zulieferer von Meta an, insbesondere jene der Hersteller von Mikroprozessoren. So verbuchten die Titel von Arm, Intel und AMD Kursaufschläge zwischen 9 und 16 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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