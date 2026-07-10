1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
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10.07.2026 08:52:00
Muse Spark 1.1: Meta will mit Kampfpreisen OpenAI und Anthropic unterbieten
Mit Muse Spark 1.1 startet Meta den kommerziellen Zugang zu einem eigenen KI-Modell und verschärft den Preiskampf im KI-Markt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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