Museum und Massage: Airbnb will mit Dienstleistungen wachsen

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Unterkünfte-Plattform Airbnb setzt stärker auf zusätzliche Dienstleistungen und Erlebnisausflüge. So wird man sich über die App etwa Masseure, Haar-Stylisten sowie professionelle Köche oder Catering buchen können. Bei den Erlebnissen geht es zum Beispiel um Museumsbesuche, Reitausflüge oder Kochkurse.

"Hotels haben etwas, was wir nicht haben: Dienstleistungen", sagte Airbnb-Chef Brian Chesky. Dieses Manko wolle Airbnb jetzt ausgleichen. Dienstleistungen kann man über die App auch am eigenen Wohnort buchen. Das Angebot startet zunächst in 260 Städten mit zehn Kategorien. Dazu gehören auch Fitness-Trainer und Dienste von Fotografen. Das Angebot solle auf mehr Arten von Dienstleistungen ausgeweitet werden.

Umgestaltete App

Die Idee bei den Erlebnissen sei, die Stadt mit den Leuten zu erleben, die sie am besten kennen, sagte Chesky. Man werde sie ebenfalls in der eigenen Stadt buchen können, ohne dafür mit Airbnb verreisen zu müssen. Mit anderen Leuten, die daran teilnehmen, soll man über die App vor und nach dem Termin in Kontakt bleiben können.

Unter dem Namen Airbnb Originals sollen Erlebnisse mit den "interessantesten Leuten der Welt" angeboten werden, sagte Chesky. Als Beispiele nennt Airbnb einen Sonntag mit NFL-Star Patrick Mahomes, Zeit mit Sängerin Sabrina Carpenter oder einen Besuch in der Kathedrale Notre-Dame in Paris mit einer der Architektinnen, die an ihrem Wiederaufbau arbeiteten.

Die Airbnb-App wurde umgebaut, um sie für die neuen Angebote über Unterkünfte hinaus fit zu machen. So wird die App etwa nach der Buchung Dienstleistungen und Erlebnisse in der Nähe vorschlagen./so/DP/he