03.02.2026 06:31:28
Music Broadcast: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Music Broadcast hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 INR. Im Vorjahresviertel hatte Music Broadcast 0,100 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 464,8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 653,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
