Music Broadcast präsentierte Quartalsergebnisse

Music Broadcast hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,060 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 445,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 493,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at