Music Broadcast: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Music Broadcast hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,200 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 378,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at