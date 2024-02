Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) sichert sich die Rechte am geistigen Eigentum der Mundspülung Listerine Antiseptic

NAPLES, Florida, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, (OTC: SONG) freut sich, den erfolgreichen Erwerb der Rechte am geistigen Eigentum von Listerine Antiseptic bekannt geben zu können – ein bedeutender Fortschritt in den strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens.



Nach einem strengen und umkämpften Ausschreibungsverfahren ging Music Licensing, Inc. als siegreicher Bieter für diese renommierte Marke hervor, die auf eine ertragreiche 142-jährige Geschichte zurückblicken kann. Diese Übernahme ist der Höhepunkt unseres beharrlichen Strebens nach einem Anteil an den Rechten am geistigen Eigentum der Marke Listerine Antiseptic, die für ihre Tradition und beständige finanzielle Performance bekannt ist.

Die bestehende Vereinbarung, die auf das Jahr 1881 zurückgeht, überträgt Music Licensing, Inc. eine Lizenzgebühr für den weltweiten Verkauf von Listerine Antiseptic. Diese dauerhafte Vereinbarung ist durch einen rechtlichen Präzedenzfall gedeckt und gewährleistet einen zuverlässigen Einnahmestrom aus einer der bemerkenswertesten Transaktionen der amerikanischen Handelsgeschichte.

"Wir freuen uns sehr, den Erwerb der Rechte am geistigen Eigentum von Listerine Antiseptic bekanntzugeben", so Jake P. Noch, CEO von Music Licensing, Inc. "Dieser strategische Schritt passt perfekt zu unseren Unternehmenszielen und unterstreicht unser unermüdliches Streben nach Mehrwert für unsere geschätzten Aktionäre. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Aufnahme von Listerine Antiseptic in unser Portfolio unsere Marktposition stärken und unser Unternehmen nachhaltig wachsen lassen wird."

Mit dieser Übernahme festigt Music Licensing, Inc. seine Präsenz im Bereich des geistigen Eigentums und erweitert seine Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, strategische Möglichkeiten auszuloten, die den Wert für die Aktionäre steigern und Music Licensing, Inc. für langfristigen und nachhaltigen Erfolg positionieren.

Über Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ( ProMusicRights.com )

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), eine diversifizierte Holdinggesellschaft, die auch als Pro Music Rights bekannt ist, ist die fünfte Organisation für öffentliche Aufführungsrechte (PRO), die in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Zu den Lizenznehmern gehören namhafte Unternehmen wie TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo und viele andere. Pro Music Rights hält einen geschätzten Marktanteil von 7,4 % in den Vereinigten Staaten und repräsentiert über 2.500.000 Werke, die von namhaften Künstlern wie A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert und unzähligen anderen geschaffen wurden, sowie Musik, die von künstlicher Intelligenz (KI) generiert wurde. Darüber hinaus besitzt Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) Lizenzrechte an der Mundspülung Listerine Antiseptic sowie an Musik von Künstlern wie Elton John, Lil Nas X, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Halsey und zahlreichen anderen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die durch die dadurch geschaffenen Safe Harbors abgedeckt werden sollen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, darunter die Fähigkeit von Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc., ihren erklärten Geschäftsplan zu verwirklichen. Music Licensing, Inc. und Pro Music Rights, Inc. sind der Ansicht, dass die Annahmen, die den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind. Allerdings könnte sich jede der Annahmen als ungenau erweisen, weswegen nicht garantiert werden kann, dass sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen. Angesichts der erheblichen Ungewissheiten im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollten diese Informationen nicht als Zusicherung von Pro Music Rights, Inc. oder Music Licensing, Inc. oder einer anderen Person angesehen werden.

Keine Rechtsberatung:

Diese Pressemitteilung stellt keine Rechtsberatung dar und den Lesern wird empfohlen, bei rechtlichen Angelegenheiten oder Fragen im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung einen Rechtsbeistand zu konsultieren.

Keine Anlageberatung:

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt in keiner Weise eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Rohstoffen, Anleihen, Optionen, Derivaten oder anderen Anlageprodukten dar. Alle Entscheidungen in Bezug auf Investitionen sollten nach gründlicher Recherche und nach Rücksprache mit einem qualifizierten Finanzberater oder Experten getroffen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Handlungen oder Unterlassungen auf der Grundlage der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen.

Kontakt: investors@ProMusicRights.com

QUELLE: Music Licensing, Inc.