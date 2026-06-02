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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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02.06.2026 11:05:00
Musician Charlie Puth sells unique Studio City mansion for $2.1 million amid world tour
Singer-songwriter Charlie Puth has sold an ultramodern “sculptural” residence in Studio City for $2.1 million—less than a year after putting the architectural marvel on the market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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