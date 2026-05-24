KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.05.2026 16:27:00
Musik-Business: Universal schließt Tech-Pakt mit TikTok gegen unautorisierte KI
Der Musikriese Universal Music setzt eine weitreichende Lizenzvereinbarung durch, um die Verbreitung unlizenzierter KI-generierter Songs auf TikTok einzudämmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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