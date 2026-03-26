Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.03.2026 16:52:00
Musik per Prompt: Googles Lyria 3 Pro komponiert komplette Songs
Googles neues Modell Lyria 3 Pro kann Musikstücke mit einer Länge von bis zu drei Minuten erzeugen und wird in mehrere KI-Dienste integriert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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