KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.07.2026 07:03:00
Musikcharts: Labels wollen KI-Songs aus den Charts fernhalten
Elf Musikfirmen wollen KI-Songs aus den offiziellen Charts verbannen. Gewertet werden sollen nur Titel, die zum großen Teil von Menschen gemacht wurden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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