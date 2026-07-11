KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.07.2026 15:43:00
Musikindustrie beschließt abgestufte Kennzeichnung von KI-Inhalten
Die großen Branchenverbände wie RIAA und BVMI haben sich auf zwei Label für KI-Musik geeinigt. Spotify und Apple Music sind nicht abgeneigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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