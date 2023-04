Musk - Die meisten Twitter-Werbekunden sind zurück

(Reuters) - Der Kurznachrichtendienst Twitter arbeitet nach Aussage von Firmenchef Elon Musk "beinahe kostendeckend."

Grund dafür sei die Rückkehr der meisten Werbekunden, sagte Musk am Mittwoch in einem Interview mit der britischen BBC. Die Zahl der Twitter-Mitarbeiter bezifferte er zudem mit aktuell 1500. Musk betonte mit Blick auf den Personalabbau, wegen des negativen Cashflows von drei Milliarden Dollar sei der drastische Schnitt nötig gewesen. "Wir könnten in diesem Quartal einen positiven Cashflow erzielen, wenn die Dinge gut laufen", so der Konzernchef.

Seit seiner Machtübernahme bei Twitter hat Musk das Unternehmen im Eiltempo umgekrempelt. So feuerte er unmittelbar nach der Twitter-Übernahme im November 2022 den Vorstand und auch zunächst etwa 3700 Mitarbeiter, etwa die Hälfte der damaligen Belegschaft. Seine Pläne, im Namen der Meinungsfreiheit die Regeln für die Moderation von Inhalten zu lockern, stießen zudem bei Unternehmen auf Kritik. Sie setzten daraufhin ihre Werbung auf dem Kurznachrichtendienst erstmal aus.

NEUER KONZERNLENKER NICHT IN SICHT

Musk, der Firmengründer und auch Vorstandschef beim E-Autobauer Tesla ist, erklärte zudem, noch keinen neuen Twitter-Chef gefunden zu haben. Er habe niemanden im Sinn, der ihm als Twitter-Chef folgen könnte. Musk hatte sich nach Kritik an seinem Führungsstil Ende vergangenen Jahres einer Abstimmung der Twitter-Nutzer gestellt. Diese stimmten mit 57,5 Prozent für seinen Rückzug von der Spitze des US-Konzerns. Er hatte im Zuge der Umfrage angekündigt, sich dem Abstimmungsergebnis zu beugen.

