Musk - Würde nach Twitter–Kauf Sperre für Trump aufheben

Dallas (Reuters) - Tesla–Chef Elon Musk hat angekündigt, nach seinem geplanten Kauf von Twitter die Sperre für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump dort aufzuheben.

Die damalige Entscheidung habe Trumps Ansichten im rechten politischen Spektrum nur mehr Gehör verschafft, sagte Musk am Dienstag auf einem Online-Autokongress der Zeitung "Financial Times". Sie sei "moralisch falsch und schlicht dumm" gewesen. Trump war kurz nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar von Twitter verbannt worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er mehr als 88 Millionen Follower.

Eine Stellungnahme des Republikaners wie auch von Twitter lagen zunächst nicht vor. Trump hatte dem Sender Fox News erklärt, dass er nicht zu Twitter zurückkehren werde, selbst wenn Musk die Plattform wie angekündigt kaufen und seine Sperre aufheben würde. Er hat inzwischen sein eigenes soziales Netzwerk in Betrieb genommen mit dem Namen Truth Social.