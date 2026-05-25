Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
25.05.2026 15:00:07
Musk, SpaceX and the world’s most far-out IPO
His ambition is to privatise the heavens — and to become the world’s first trillionaireWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|371,45
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.