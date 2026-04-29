OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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30.04.2026 01:18:08
Musk accuses OpenAI lawyer of trying to 'trick' him in combative testimony
Elon Musk was cross-examined on the third day of the trial over his lawsuit against Sam Altman and OpenAI.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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