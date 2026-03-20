Twitter Aktie
WKN DE: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026
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21.03.2026 00:16:03
Musk defrauded Twitter investors during buyout, jury finds
Panel members conclude the billionaire misled shareholders in tweets posted during the $44bn takeoverWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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