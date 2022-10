Musk deutet Twitter-Abschluss an: 'Der Vogel ist befreit'

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk deutet in seiner üblichen Manier den Abschluss der Twitter-Übernahme mit einem etwas kryptischen Tweet an. "Der Vogel ist befreit", schrieb Musk in der Nacht zum Freitag beim Kurznachrichtendienst ohne weitere Details. Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, Musk habe die Kontrolle über Twitter übernommen und bereits mehrere Top-Manager gefeuert, darunter den Chef Parag Agrawal.

Das Twitter-Logo ist ein blauer Vogel - und Musk hatte stets betont, die Plattform von aus seiner Sicht zu starken Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu befreien. Kritiker befürchten, dass er damit Hassrede und Hetze Vorschub leisten könnte, gegen die Twitters Teams seit Jahren ankämpfen.

Der offizielle Abschluss der Übername wurde spätestens für Freitag erwartet. Dann läuft eine vom Gericht gesetzte Frist ab, nach der es im monatelangen Streit zwischen Musk und Twitter rund um den rund 44 Milliarden Dollar schweren Deal zu einem Prozess kommen würde./so/DP/stk