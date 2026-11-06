Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.11.2026 13:47:00
Musk-Free ETFs Arrive: Investing Without the Tesla Factor
Love him or loathe him, Elon Musk knows how to make a splash. By turning ambitious technical ideas into high-profile ventures, Musk attracts capital, talent, and public attention.
Given Musk's fame, it's natural for many investors to want in on the action. Still, others hesitate to invest in an exchange-traded fund (ETF) heavily exposed to Musk-linked companies due to fear of concentrated risk.
For example, while one investor may be drawn to the ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) because of its 11.2% holding in Tesla (NASDAQ: TSLA) and 6.05% holding in SpaceX (NASDAQ: SPCX) -- as of Nov. 2, 2026 -- another may worry that the fund leans too heavily on Musk companies.
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