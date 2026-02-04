SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
04.02.2026 08:30:00
Musk kann SEC-Klage zu Twitter-Übernahme nicht abweisen lassen
Elon Musk meldete beim Twitter-Kauf zu spät das Überschreiten einer wichtigen Beteiligungsmarke. Die Börsenaufsicht erringt nun einen juristischen Etappensieg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
