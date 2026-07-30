Musk Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Musk Metals hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Musk Metals ein EPS von -0,350 CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,190 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,510 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at