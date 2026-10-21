Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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21.10.2026 07:55:27

Musk says SpaceX-Tesla merger 'good idea' as companies explore union

Musk confirmed the long standing speculation of a possible merger between Tesla and SpaceX but warned that it would be premature to assume it is happening for sure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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