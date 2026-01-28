Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
28.01.2026 22:33:17
Musk spielt Bedeutung herunter: Tesla schließt erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab
Tesla hat erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse fielen 2025 angesichts gesunkener Auslieferungen um rund drei Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
29.01.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch: E-Autobauer überrascht positiv beim Gewinn im Schlussquartal (finanzen.at)
|
29.01.26
|ROUNDUP 2: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Tesla lurches into the Musk robotics era (Financial Times)
|
29.01.26
|FirstFT: Tesla accelerates AI pivot (Financial Times)
|
29.01.26
|FirstFT: Tesla accelerates AI pivot (Financial Times)
|
29.01.26
|ROUNDUP: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein (dpa-AFX)