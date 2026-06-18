Broadcaster Aktie

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WKN DE: A0J26T / ISIN: US11132B1035

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18.06.2026 12:51:20

Musk to sue German broadcaster ZDF over 'hunt for migrants'

Elon Musk said he was taking legal action against one of Germany's public broadcasters after it reported that he had called for "a hunt for migrants" in Belfast.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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