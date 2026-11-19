Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Distanziert
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19.11.2026 22:16:00
Musk und Trump geraten wegen MAGA aneinander
Trump warnt Musk nach Kritik an MAGA-Bewegung
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma SpaceX ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun "ziemlich dumm vor", so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der "New York Times".
Musk spricht von "dunklem, gothischem MAGA"
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: "Ich bin nicht MAGA." Auch sei er nicht sicher, "was MAGA bedeutet". Aber wenn es dabei darum gehe, "blind" bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu.
Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps MAGA-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weiße Haus und verkündete: "Ich bin nicht nur MAGA, ich bin dunkles, gothisches MAGA". Er trug dazu eine schwarze MAGA-Kappe.
WASHINGTON (dpa-AFX)
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|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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