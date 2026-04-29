OpenAI Aktie

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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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29.04.2026 07:08:00

Musk vs. OpenAI: KI-Firma verdankt dem Milliardär angeblich fast alles

In Oakland muss ein Gericht jetzt klären, ob Elon Musk durch das Vorgehen von OpenAI betrogen wurde. Dafür durfte der Milliardär am Dienstag lange aussagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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