Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.05.2026 02:09:20
Musk will Weltall bewirtschaften: SpaceX startklar für größten Börsengang aller Zeiten
Elon Musk ist auf dem Sprung, der erste Billionär des Planeten zu werden. Im Prospekt zum Börsengang seines Weltraumkonzerns SpaceX veröffentlicht er Zahlen und Visionen. Anders als einst die Saurier soll die Menschheit ins Weltall ausweichen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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