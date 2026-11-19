NEW YORK (dpa-AFX) - Aus Sicht von Tech-Milliardär Elon Musk verdienen russische Soldaten im Angriffskrieg in der Ukraine mehr Mitgefühl, als ihnen entgegengebracht wird. "Man sollte Empathie nicht nur für die ukrainischen Jungs empfinden, die sterben, sondern auch für die russischen - denn sie sind zum Militärdienst einberufen und werden gezwungen, an diese Frontlinie zu gehen", sagte Musk in einem Interview auf einer Veranstaltung der "New York Times".

Er denke, dass es zu viel der Einstellung "Ukraine gut, Russland böse" gebe, sagte Musk weiter. "Alles, was man den Russen antut, ist entschuldbar" - das sei eine "schreckliche Position". Er selbst habe damit zu kämpfen, was die richtige Vorgehensweise sei. Musk hatte eine Fortsetzung des Krieges auch schon früher als sinnloses Blutvergießen dargestellt, ohne dabei darauf einzugehen, dass Russlands Armee ins Land eingedrungen war, große Teile davon besetzt und zahlreiche Zivilisten getötet hatte.

"Was die Invasion angeht, der Aggressor"

Jetzt zeigte Musk Verständnis für die russische Argumentation hinter dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. "Es stimmt, dass was die Invasion angeht, Russland der Aggressor ist", sagte Musk. "Aber es stimmt auch, dass wir Amerikaner einen Coup inszeniert haben, um den demokratisch gewählten prorussischen Präsidenten der Ukraine abzusetzen." Das sei offensichtlich eine offensive Aktion gewesen.

Musk dürfte sich damit auf den Sturz von Viktor Janukowitsch bezogen haben, der im Februar 2014 nach langen Protesten gegen seine Politik und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei nach Russland floh.

"Es klingt, als würde ich Entschuldigungen für Russland finden, aber das tue ich nicht", sagte Musk dann an einem Punkt.

Musk: Habe Ukraine geholfen wie kein anderer

Zugleich betonte Musk, dass er über das Satelliten-Internetsystem Starlink seiner Firma SpaceX der Ukraine im Krieg so stark geholfen habe "wie keine andere Privatperson". Als das russische Militär die Telekommunikations-Infrastruktur lahmgelegt habe, "gab es ein System, das sie nicht abschalten konnten, und das war Starlink", sagte er. "Wenn sie nicht Starlink gehabt hätten, wäre ihre Frontlinie zusammengebrochen", beschrieb Musk die damalige Situation der Ukrainer.

Zur jüngsten Kontroverse um ukrainische Kritik an einer Drosselung der Satelliten-Systeme, die die Abwehr russischer Drohnen behindere, trug Musk wenig zur Aufklärung bei. Er beharrte darauf, dass die Ukraine nur Zugriff auf Starlink zur zivilen Nutzung habe, nicht aber auf die militärische Version Starshield, die über dieselben Satelliten läuft, aber von der US-Regierung kontrolliert wird.

Bei Starlink habe es schon immer eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf rund 80 Meilen pro Stunde (rund 130 km/h) in der Ukraine gegeben, sagte Musk. Er werde das auch nicht ändern, denn für offensive militärische Angriffe müsse das Starshield-System genutzt werden. Wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sage, dass er bereits Zugriff auf Starshield habe, lüge er und wolle in Wirklichkeit Starlink für offensive militärische Aktionen verwenden, behauptete Musk./so/DP/zb