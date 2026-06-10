Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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10.06.2026 19:19:49
"Musks Ausfall wäre ein Risiko": Ist der Börsengang von SpaceX für Kleinanleger eine Chance?
Anleger und Banken fiebern mit SpaceX dem größten Börsengang der Geschichte entgegen. Er könnte Elon Musk am kommenden Freitag zum Billionär machen. Daniel Saurenz von Feingold Research erklärt, wie auch deutsche Kleinanleger an die Aktie kommen und was sie beachten sollten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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