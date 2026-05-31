Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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31.05.2026 11:36:02
Musks Freunde und Angestellte: Das sind die künftigen SpaceX-Milliardäre
Elon Musk dürfte bald der erste Billionär, der erste Mensch mit einem Vermögen von mehr als 1000 Milliarden Dollar, werden. Mit dem Börsengang seiner Raumfahrtfirma SpaceX werden aber auch einige seiner Investoren und Mitarbeiter auf einen Schlag extrem reich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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