Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.01.2026 06:22:38
Musks KI-Firma xAI sichert sich 20 Milliarden Dollar
AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks KI-Firma xAI hat sich 20 Milliarden US-Dollar (17,1 Milliarden Euro) frisches Geld besorgt. Unter den Geldgebern sind der Chip-Riese NVIDIA und das Emirat Katar, wie xAI mitteilte. Wie auch andere Entwickler Künstlicher Intelligenz braucht xAI Dutzende Milliarden Dollar für den Ausbau von Rechenzentren - vor allem mit KI-Chips von Nvidia.
Die Firma des Tech-Milliardärs machte keine Angaben zu den Konditionen der Geldspritze. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde an dem Deal monatelang gearbeitet - und xAI habe vorgehabt, rund 12,5 Milliarden Dollar des Betrags als Schulden aufzunehmen. Nvidia plante demnach, bis zu zwei Milliarden Dollar zu investieren. Solche Kreislauf-Deals, bei denen Nvidia in Firmen investiert, die wiederum Chipsysteme des Konzerns kaufen, sind aktuell typisch für das KI-Geschäft.
Bei xAI wird unter anderem die KI-Software Grok entwickelt, die erst vor Kurzem für den nächsten Eklat sorgte. Grok generierte auf Anfragen der Nutzer freizügige Bilder unter anderem von Minderjährigen. Das wurde anschließend mit Schwächen bei Sicherheitsvorkehrungen erklärt. Im Sommer hatte Grok bereits mit Lobpreisungen für Adolf Hitler schockiert.
Musks Firma xAI, in die inzwischen auch die Online-Plattform X eingebracht wurde, tritt mit Grok unter anderem gegen den populären Chatbot ChatGPT des Konkurrenten OpenAI an. Musk will Künstliche Intelligenz auch bei dem von ihm geführten Autobauer Tesla unter anderem in humanoiden Robotern einsetzen./so/DP/zb
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|162,38
|1,40%
|Tesla
|367,45
|-0,64%