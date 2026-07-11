Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.07.2026 22:06:20
Musk’s Net Worth Down $407 Billion From Trillion-Plus High as SpaceX Stock Dives
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